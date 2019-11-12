Рогозин попросил не беспокоиться из-за хищений "сотен миллионов" на Восточном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о воровстве на Восточном.

Напомним, 11 ноября Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, ситуацию изменить не смогли даже возбужденные уголовные дела и тюремные сроки.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 12 ноября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на упреки лидера страны, заверив его, что в настоящее время нет поводов для беспокойства о ходе строительства Восточного.

«Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных — тоже нет», — заявил Рогозин.

По его словам, критика президента «абсолютно обоснованная», но все причастные к хищениям люди уже «давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных».