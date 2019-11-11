Путин не видит необходимости в повышении оборонного бюджета

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Правительства признал снижение оборонных расходов и призвал не воровать «сотнями миллионов» на оборонных заказах как, по его мнению, это делали на космодроме «Восточный», говорится в расшифровке встречи на сайте президента.

Снижение бюджета на оборонную деятельность президент России объяснил тем, что в стране уже прошел «пик модернизации военной техники». Ранее Sobesednik.ru писал о заявлении думского комитета по обороне, в котором заявлялась необходимость выделения средства на устранение проблем, связанных с индексацией зарплат военнослужащих и военных пенсионеров, а также повышения зарплат гражданского персонала.

Президент же во время своей речи обратил внимание на то, что в оборонной сфере «созданы производственные мощности», где работают «высококвалифицированные коллективы», которые должны выпускать не «кастрюли», а «высокотехнологичное оборудование и технику».

Путин призвал к созданию прозрачной системы регулирования в этой сфере и не воровать на них. «То же самое говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например к космодрому Восточный. Сто раз сказано было: "Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер". Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.