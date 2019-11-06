В России пожизненный срок отбывают почти две тысячи осужденных

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко убежден, что применять смертную казнь в России ни в коем случае нельзя.



«Время смертной казни прошло. И возврата к нему не будет», – цитирует ТАСС слова Максименко. Он подчеркнул, что возвращать эту меру наказания «категорически нельзя». По мнению замглавы ФСИН, пожизненное заключение – «реально страшное наказание».

В то же время Максименко отметил, что у приговоренных к пожизненному сроку самая большая продолжительность жизни среди осужденных, что, по его словам, объясняется хорошим качеством медицины в местах заключения, отсутствием стресса в пожизненной колонии и четким распорядком дня.

Максименко рассказал, что в настоящее время в России пожизненный срок отбывают 1986 заключенных.

Дискуссии об отказе от моратория на смертную казнь получили новый толчок после резонансного убийства девочки в Саратове и реакции на это происшествие ряда чиновников и парламентариев.