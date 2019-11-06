Уволена воспитательница ярославского детсада, где на прогулке пинали девочку

В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, в котором было снято видео с избиением ребенка во время прогулки.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора городского департамента образования Елену Иванову. «В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», – рассказала чиновница. По ее словам, результаты проведенной по факту инцидента проверки будут направлены в компетентные органы.

На прошлой неделе в Сети было опубликовано видео, на котором лежащая на земле девочка подвергается насилию со стороны сверстников. В частности, один из мальчиков встает на нее, затем пинает в спину. Отмечалось, что воспитательница подошла к детям только через три минуты.

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).