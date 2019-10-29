Следователи в Ярославле начали проверку по факту избиения девочки в детсаду

В Ярославле на территории двора детского сада №236 свидетели зафиксировали избиение одной из воспитанниц своими одногруппниками. Об этом пишет портал 76.ru.

Местный житель предоставил порталу видеосъемку, где видно, что девочка лежит во дворе на траве, а другие дети пинают ее, бьют руками и запрыгивают на нее. Спустя некоторое время группа детей отошла от девочки, и к ней подошла воспитательница.

«Может, дети и играли, но это было жестоко. Даже если воспитательнице было не видно происходящее, слышать-то она должна была. В любом случае что-то там происходило три минуты, а она не проверила», — пишет свидетель.

Видеозаписью уже заинтересовались в управлении Следственного комитета по Ярославской области. Сотрудниками начата доследственная проверка.

Руководство детского сада пока никак не прокомментировало ситуацию.