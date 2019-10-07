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Строительство Центра акробатического рок-н-ролла подорожало на полмиллиарда

Общество
23:58, 07 октября 2019
«Собеседник» №38-2019

О том, что на базе московской спортшколы №29 «Хамовники» решено возвести Центр акробатического рок-н-ролла, которым увлекается младшая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, стало известно три года назад. И... наконец-то дождались.

Экономия тут неуместна

На входах в новый рок-н-ролльный центр «Жаворонки» на 39-м километре Минского шоссе уже установили рамки металлоискателей. Правда, очередь на выступление Катерины Тихоновой занимать еще рано. Благоустройство территории продолжается, отделочные работы идут до сих пор.

Вот только идут они как-то не особенно валко. Рабочие либо ходят туда-сюда, либо курят. Если каждый второй занят делом — уже хорошо.

Даже охрана на въезде вроде есть, но только для вида. Во всяком случае, каждый любопытный может не только пройти за шлагбаум, но и побродить по коридорам самого здания центра, что «Собеседник» и сделал.

Внутри того самого центра еще ведутся отделочные работы

В нашем распоряжении оказалась предпроектная документация объекта архитектора Лилии Пчелиной — 159 страниц с картинками и описанием, не только что и как, но и почему. Там, например, сказано, что основная идея фасадных и дизайнерских решений в современном экостиле «заключается в сохранении общего ощущения единения построек с природой участка: насыщенностью зеленью, сосновым лесом, пятнами солнца и тени». Отсюда и единая цветовая гамма с применением трех основных визуальных эффектов в отделке — «вертикальные деревянные ламели, темно-серый камень и стекло» с «темными профилями стоек и силуэтами деревьев».

Нашлось в проекте обоснования и для рок-н-ролльного предназначения объекта: «В дневное время создается ощущение покоя лесной базы отдыха. Тем не менее, чтобы подчеркнуть дух рок-н-ролла, с его зажигательными ритмами и яркими костюмами, предусматривается архитектурная подсветка зданий и сооружений в ярких цветах на время проведения соревнований и концертов. Такой прием поможет привлечь зрителей и новых участников, популяризировать рок-н-ролл в массах».

Насчет ночной подсветки говорить пока рановато, но днем здание действительно впечатляет. Судя по масштабу и отделке, на акробатическом рок-н-ролле не экономили (им ведь занимаются не пенсионеры и не больные раком дети). Не экономили и судя по документам: если изначально в госконтракте шла речь об 1 995 млн рублей, то по дополнительному соглашению, заключенному этим летом, стоимость подрядных работ увеличилась еще на полмиллиарда. Больше чем на четверть! Даже инфляция отдыхает.

цифра

По допсоглашению к контракту, госбюджет потратил на подрядные работы по возведению Центра «Жаворонки» 2 515 152 003 рубля 46 копеек.

Обещанного три года ждут

Соответственно сдвинулись и сроки. Причем почему-то не в лучшую сторону. Обещанного центра ведь собирались два года ждать, но к сентябрю прошлого года генподрядчик (ООО «Магнум») не уложился. К сентябрю этого, как было указано в новом документе, тоже. Хорошо, если акробатический рок-н-ролл в «Жаворонках» станцуют вокруг новогодней ёлки.

Не исключено, что второй участник тендера — ООО «Строй-Система» — справился бы не только за меньшие деньги (фирма обещала уложиться в 1 696 млн), но и в меньшие сроки. Однако заказчик стройки — БСА «Лужники» — отдал предпочтение «Магнуму». Еще бы, ведь до этого «Магнум» оснащал спортзал Арсенальной зоны Кремля и создавал дизайн-проект Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

За срыв договоренностей по «Жаворонкам» другую бы контору внесли в черный список недобросовестных поставщиков, но... «Магнум» срывает не только сроки, но и аплодисменты заказчиков. Контракты так и сыплются на фирму один за другим. После работы над центром «Жаворонки», который связывают с дочерью Путина, именно «Магнуму» доверили 3,5 млрд на возведение спорткомплекса в Магадане с говорящим названием «Президентский».

Конспирация, однако: в свежей документации сказано, что «Жаворонки» — это уже не просто «Центр акробатического рок-н-ролла», как было написано в стартовом контракте, а «многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой».

— Все как всегда, — пожаловалась «Собеседнику» одна из родительниц спортсменов, для которых центр изначально и должен был строиться. — У меня дочь и зять — в сборной России по акробатическому рок-н-роллу (АРР). Поэтому я как мать спортсменов прекрасно понимаю проблемы и нужды этого вида спорта. Вначале этот центр строился как база для АРР, но потом, непонятно отчего, расширили назначение. К сожалению, не помогло даже то, что дочь Путина занималась этим спортом и представляет нашу страну на его высшем пьедестале. А такая база АРР все равно очень нужна, просто необходима. Ребята из акробатического рок-н-ролла ведь великолепно представляют нашу страну на международных соревнованиях. И этот высокий уровень строится на деньгах родителей. Хотелось бы, чтобы государство вкладывалось не только в олимпийские виды спорта. Тогда бы гордость была за страну, а не только за свой клуб, тренеров, свою семью и свой успех.

кстати

Из «Истры» возгорелось пламя

Центр акробатического рок-н-ролла строится на месте бывшего лагеря для детей из социально незащищенных семей «Истра» — об этом еще в ноябре 2016 года рассказывал «Центр управления расследованиями». Клуб с дискотечным залом, пейнтбол, лазертаг, квадроциклы, веревочный городок — то, за что обычно родители платят летом круглую сумму, ребята из малообеспеченных семей получали в «Истре» бесплатно. А после получили пинок под зад.

Вот что писала мне осенью 2016-го бывший директор «Истры» Галина Потапчик, мужа которой, основавшего этот детский центр, застрелили прямо на рабочем месте:

«Уважаемый Олег! Нет необходимости звонить и встречаться. В свое время мы писали Путину через сайт "Демократор" и лично Путину, в Генеральную прокуратуру. Мне было сказано: "Ты — письмо, мы — 500 тысяч наличкой. Твой лагерь нам надоел, и мы тебя посадим!" Я выиграла и защитила своих сотрудников в суде... Тогда меня уволили с выплатой трехмесячной зарплаты. Я знала истинную их цель и свою беспомощность перед коррумпированной системой...»

Через несколько месяцев после той переписки спортшколе №29 «Хамовники» хотели отдать еще и здание в центре Москвы, в котором расположены три музучилища, но родителям и детям удалось тогда здание отстоять. Победе способствовала огласка предыдущего скандала вокруг застройки «Истры».

«Магнум» выстрелил в подрядчиков

Субподрядчикам строительства, в отличие от «Магнума» и спортсменов, тоже повезло не особо. Кому-то за работу над «Жаворонками» заплатили только через суд. Кому-то не заплатили вообще.

— Центр классный получился, — рассказал «Собеседнику» представитель одного из них. — С бассейном, с общежитием для спортсменов, тренажеркой, конференц-залами, столовой... Он хорошо вписался на месте. Мы туда ездили неоднократно на совещания, но «Магнум» произвел впечатление слабенькой конторы, инженеров грамотных там нет. Как будто это просто чья-то платежная организация, которая тупо писала замечания и меняла оборудование и проектные решения как хотела.

В итоге «Проектный институт №1» даже обратился с иском о запрете использования в «Жаворонках» подготовленной им проектной документации. Мировое соглашение (с оговоркой, что «Магнум» обещает заплатить подрядчику все положенные 43 с лишним миллиона рублей) было подписано лишь в феврале.

А вот «Комплексное инженерное проектирование», которое готовило документы по инженерным сетям центра, своих миллионов не получило до сих пор. И неизвестно когда получит. Так что акробатический рок-н-ролл станцевал не только на государственном бюджете.

При этом в самом «Магнуме» на запрос «Собеседника» о всех трудностях при строительстве центра не ответили. Возможно, гендиректора фирмы смутил последний вопрос: «Действительно ли Катерина Тихонова лично курирует строительные работы или мы просто встретили там кого-то очень на нее похожего?»

Тайные спонсоры акробатического рок-н-ролла

Возглавляет спортшколу №29, для которой строятся «Жаворонки», заслуженный тренер России Татьяна Быстрова. Именно она в свое время учила Катерину Тихонову головокружительной ритмичной акробатике и вывела в чемпионки. После чего получила благодарность от министра спорта и должность главного тренера сборной команды России по акробатическому рок-н-роллу.

При этом несколько лет назад имя Быстровой засветилось в материалах уголовного дела №165004, возбужденного по факту убийства некоего Юрия Репина. Телефон тренера с пометкой «Таня Быстрова» нашли в записной книжке подозреваемого в преступлении уроженца Омска Юрия Козубенко. Так зовут младшего брата Сергея Козубенко, которого на родине некоторые по привычке называют Сережей Омским.

Впрочем, Сергей Козубенко давно уже авторитетный бизнесмен (совладелец Торгового дома «Рублевский») и меценат. Правда, до сих пор было известно, что в спорте он спонсирует в основном бокс и греко-римскую борьбу. Так что акробатический рок-н-ролл в этих кругах — это какой-то совсем новый тренд.

Для сбора денег с таких спонсоров, как братья Козубенко, накануне начала строительства «Жаворонков» Татьяна Быстрова создала Фонд развития акробатического рок-н-ролла «Виктория». Но за все время существования фонд не подал в Минюст ни одного отчета об источниках и объеме полученных финансовых средств (во всяком случае, на сайте ведомства таких данных нет). Вот такой рок-н-ролл.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2019 под заголовком «Рок-н-ролл стал нам еще дороже».

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Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

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