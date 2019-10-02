"Вечерний М": все песенку о нём поют – скажите, как его зовут?

За тем, как телепропагандист Владимир Соловьев повёлся на новую песню БГ «Вечерний М», наблюдать гораздо интереснее, чем за его передачами. Особенно после того, как в заочную дискуссию включился ментальный оппонент Соловьева на федеральных каналах Иван Ургант.

Точнее, его включили. Ургант с его тонкой иронией в итоге предсказуемо переигрывает в словесной дуэли Рудольфыча, который тоже пытается шутить и подкалывать, но традиционно больше походит на слона в посудной лавке.

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Хит недели от Гребенщикова больно ударил по звездам российской телепропаганды. Мотивчик привязывается, песенка смахивает сразу на несколько хорошо известных произведений Гребенщикова — например, на «Дубровского». Образ «вечернего мудозвона» тоже не конкретный, а собирательный, но комментаторы однозначно расценили песню как посвящение ведущим вечерних «аналитических» политпередач, которые каждый вечер объясняют россиянам, что такое хорошо, а что такое плохо. В сети даже появились ролики, в которых под эту песню сменяют друг друга кадры с Соловьевым, Киселевым и их коллегами с других каналов.

Владимир Соловьев, наверное, больше других подходит под строчку «Он сияет, как новый полтинник, с него капают лосьоны и лак», но конкретно на него никто не указывал. До тех пор, пока он сам не решил ответить Борис Борисычу в своем стиле: «Бандеровская Украина — это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста».

Масштаб авторитета лидера «Аквариума» Рудольфыч хорошо понимает, но попытаться его унизить — это единственный выход. Второй — только промолчать и проглотить. Но это не в стиле пропагандиста.

Обозвав БГ куплетистом, Соловьев вдруг вспомнил еще одного обидчика — Ивана Урганта, который когда-то в эфире «Первого канала» сказанул про «соловьиный помёт». Осознав, что программа Ивана называется «Вечерний Ургант», главный герой решил вдогонку перевести стрелки: мол, нашел я вечернего мудозвона. Сделал он это явно зря, потому что не выдержал уже БГ, в кои-то веки снизошедший со своих творческих небес до земного срача и пояснивший: «Между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».

Накануне вечером Иван снова не удержался и во второй программе подряд пошел в атаку: «Мы с огромным удовольствием пригласили бы Бориса Борисовича спеть эту песню, но, к сожалению, по корпоративной этике мы на "Первом канале" не можем исполнять песни про сотрудников других каналов».

Андрей Макаревич, кстати, тоже присоединился к кампании, поддержав друга по рок-молодости: вспомнил в фейсбуке, что несколько лет назад пел нечто похожее, кинул ссылочку...

Холеный Соловьев терпит один имиджевый удар за другим. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, например, в своем телеграм-канале давно не стесняется полоскать его последними словами: «Мерзкая карлица Владимир Соловьев опять прилюдно обосрался», - написал он 24 сентября. Повод, возможно, был связан с неправильным прогнозом, который дал телеведущий, но гораздо важнее форма, в которой медийный истеблишмент высказывает в публичном поле свое отношение к коллеге. Венедиктов хоть и возглавляет «оппозиционное радио», но поддерживает отношения с политбомондом на самом высоком уровне.

Форма, в которой Рудольфыча регулярно макают в кучу навоза, соответствует той форме, которую сам пропагандист часто себе позволяет в эфире ВГТРК: достаточно вспомнить его высказывание об оппозиции как о «двух процентах дерьма». Но если оппозиции отмыться от субстанций Соловьева довольно просто, сам «мэтр», получая жесткую ответочку от людей авторитетных и отнюдь не стоящих на баррикадах, сильно сдувается, теряет очки и доверие, которое к нему еще проявляет аудитория в российской глубинке, и — что самое для него неприятное — в Кремле.