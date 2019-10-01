Расследование убийства Михаила Круга пережило его популярность

Следственный комитет заявил об окончании расследования одного из самых громких «висяков» современности – убийства певца Михаила Круга. Поверили ли в официальную версию родные и друзья шансонье?

Признание из «Полярной совы»

Молодой мужчина с улыбкой рассказывает что-то на камеру. Со стороны и не понять, что парень выдает подробности громкого убийства, о котором молчал 17 лет. А улыбка объясняется просто: даже по такому жуткому поводу он рад выехать, пусть и под охраной, за пределы «Полярной совы» – под этим романтичным названием скрывается одно из самых жутких мест на земле – колония для «пыжиков» (ПЖ – пожизненно осужденные). Это одно из самых закрытых и суровых учреждений – время дожития заключенных в тяжелых полярных условиях составляет всего 7 лет.

Среди зэков «Полярная сова» знаменита еще и тем, что оперсостав, который, вероятно, тоже стремится переехать отсюда в более теплые во всех смыслах места, добивается новых признаний у «пожизненников». Один из оперов – Юрий Сандрыкин – так усердствовал, чтобы раскрыть хоть какое-то громкое дело, что сам в итоге переместился в тюремную камеру.

Поэтому признание Александра Агеева в убийстве Михаила Круга было воспринято не без скепсиса.

– Вообще нам всем сообщали, что дело уже закрыто. 17 лет ведь прошло. И тут вдруг громкое заявление о его раскрытии! Но в деле так и остается немало странностей, – прокомментировал «Собеседнику» композитор Вадим Цыганов, муж певицы Вики Цыгановой. Семья дружила с певцом, Вадим писал для него песни.

– Не знаю, почему расследование шло так долго. В итоге версия совпала с той, что и обсуждалась. Мы о ней знали. А расследование развивалось какими-то очагами – были близки к завершению в 2008-м, потом в 2012-м. А закончили только сейчас, – рассказала нам сестра певца Ольга Медведева.

Собеседники газеты выдвинули две версии ускорения следователей. По первой – громкое дело должно увести внимание от других неприятных для властей тем типа «московского дела». Также причиной могло стать недавнее интервью первой жены Круга Марины Базановой, которая посетовала на проволочки в деле. Выступление женщины на федеральном канале генералы восприняли как вызов.

Самые громкие «висяки» и недораскрытые убийства

Александр Мень – 1990 год

Игорь Тальков – 1991 год

Владислав Листьев – 1995 год

Охота на «волков»

Агеев подтвердил то, что и так знала Тверь. То, к чему в своем расследовании пришел друг певца – авторитет Север (Александр Северный). Главарь банды «Тверские волки» Александр Костенко (Лом) заслал в дом певца двух своих подручных, чтобы похитить коллекцию икон. Но целью была не нажива. Лом хотел потом похищенное вернуть и тем самым укрепить свой авторитет, стать покровителем Круга и претендовать на часть его прибыли. Но бандиты нарвались на вернувшегося раньше времени певца и застрелили его.

– Самое странное во всем этом расследовании то, что Михаил достаточно долго был в сознании и со всеми разговаривал. Но с кем он говорил и что именно рассказывал, так и осталось невыясненным. Как и то, зачем в таком случае понадобились эти 17 лет проволочки? – задается вопросом Вадим Цыганов.

– У нас нет причин не согласиться с версией следователей, мы ее приняли, – сказала газете жена близкого друга Круга, певца Леонида Телешева, Елена.

Родные не оспаривали представленную версию. Но старший сын певца Дмитрий Воробьев так и не нарушил молчания, которое хранит все эти годы.

– Я не буду комментировать это дело, – сказал он и «Собеседнику».

Александр Агеев – единственный участник событий, который на сегодня жив. Главарь банды был убит в бандитских разборках. Второго исполнителя – Дмитрия Веселова (Весела) – убил соратник по группировке Александр Осипов, который оказался ярым поклонником шансонье и так отомстил за смерть кумира.

Агеев, получивший теперь славу одного из самых известных киллеров России, по рассказам его знакомых, на эту роль мало подходит. Воспитывался бабушкой, много читал, увлекался иконописью и исторической реставрацией. Его напарник, с которым вместе проникли в дом шансонье, Веселов – бывший военный.

После убийства Круга жизнь его случайных киллеров-самоучек резко пошла под откос. Веселов прожил недолго. Агеев загремел на пожизненное, где умудрился еще задушить двух сокамерников и одного забить до смерти. Источники в ОНК говорят, что Агеев мог это сделать по указанию оперативников «Полярной совы», которые приказали припугнуть зэка-жалобщика Валерия Захаркина, писавшего во все инстанции и в итоге выигравшего в ЕСПЧ дело против России по поводу бесчеловечных условий за решеткой.

– Еще одно признание ничего не добавит и не убавит к участи Агеева. Но часто такое «сотрудничество» бывает предметом торга – например за более комфортные условия отсидки, куда иногда входит еда и даже наркотики. За решеткой, особенно в таких строго- режимных учреждениях, очень многое зависит от отношения администрации и оперсостава. Бывает, что семье требуется помощь на воле и «пожизненник» берет на себя что-то за это, – объясняет правозащитник Дмитрий Пискунов, регулярно выезжающий в колонии. – Но бывает и так, что запертый в колонии до конца дней человек пересматривает свою жизнь и решает бескорыстно покаяться во всем, что сделал.

Римма Ахмирова

Для ближнего круга

По расхожему мнению, Михаил Круг был страшно богат. А как иначе, если у тебя в поклонниках те, кто ворует деньги мешками?

Но как рассказывал его лучший друг – поэт Леонид Телешев, богатым певец стать не успел:

– Все, что зарабатывал, он вбухивал в строительство дома. А как к нему настоящая слава пришла, так погиб.

Дом этот знаменит в Твери, адреса никто не скрывает. Но знаменит только именем хозяина. По виду это обычный дачный коттедж, обшитый сайдингом. Площадь участка не-дотягивает и до 6 соток.

В доме, который построил Круг, он и погиб от рук грабителей. Судя по фотографиям сестры Ольги с празднования Нового 2011 года, антиквариат, за которым приходили «тверские волки», до сих пор здесь: дореволюционные часы в виде двуглавого орла, холодное оружие, старинная мебель. Ценности, но скорее духовного характера.

Сейчас дом принадлежит в равных долях старшей сестре Круга Ольге и сыну певца от первого брака Дмитрию. Они живут здесь со своими семьями – места хватает.

Ирония судьбы: сын исполнителя блатных песен – капитан полиции. Работает в органах уже 10 лет, пришел в тверское отделение, отучившись в Академии МВД Санкт-Петербурга.

А вот младший – Александр – учится в престижной московской Успенской школе с детьми других знаменитостей. Геолокация в его инстаграме указывает на место жительства недалеко от элитного поселка Горки-10.

Но хорошей жизнью он вряд ли обязан отцовскому наследству. После смерти Круга его жена Ирина сделала успешную карьеру в шансоне, дав вторую жизнь псевдониму (настоящая фамилия шансонье и его семьи – Воробьевы) и песням. Главным капиталом Михаила Круга оказалась музыка.

Шансон уходит в минус

Авторские права числятся за музыкальным холдингом «Юнайтед Мьюзик Групп». Компания занимается в основном шансоном. Например, недавно продала песню Елены Ваенги «Курю» Театру Наций Евгения Миронова.

Спрос на жанр постепенно падает. С 2014 года график прибылей компании идет вниз.

Для поддержания памяти семья Михаила Круга ежегодно проводит в Твери именной фестиваль. Но среди спонсоров нет влиятельных братков, только местный тверской бизнесмен Дмитрий Гончаров, владелец конторы «Российская сантехника» и гостиничного комплекса «Барская усадьба».

Официальная местная власть к Кругу относится с прохладцей, певца даже отказались признать почетным гражданином города. Любимая Тверь вообще не отвечала ему взаимностью. На концерты здесь почему-то приходило гораздо меньше людей, чем на выступления в любых других точках планеты.

– Звонил мне из Гамбурга, Симферополя, Лос-Анджелеса, жаловался: «Я тут работаю потихоньку, народ развлекаю», – рассказывал мне спортивный журналист Александр Львов (Круг отчаянно болел за «Спартак»).

После смерти всё изменилось. Теперь поклонники короля шансона собираются только здесь – в его родном городе, где семья устраивает концерты памяти.

Дмитрий Соколов

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Круг сам назвал своих убийц».