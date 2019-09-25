Владимир Познер проконсультировался с юристами и надеется наказать мошенников

Владимир Познер обсуждает с юристами способы наказать за использование его образа в рекламе «лекарства от деменции».

Ранее Познер в своем Instagram сообщил, что в сети появился материал, в котором утверждалось: 85-летний телеведущий якобы страдал деменцией, но смог излечиться — благодаря препарату, который рекламировался там же.

«Если вы или ваши близкие поверили этой лжи и стали принимать "Гениум", и если не было никакого позитивного результата или, хуже того, был результат отрицательный, это значит, что вы стали жертвой людей, совершающих ради заработка уголовное преступление. Я сделаю все возможное, чтобы найти их и вывести на чистую воду, но это дело сложное и потребует времени», — написал журналист в своем блоге.

Сайта, где буквально на днях «висело» якобы интервью с Владимиром Познером о чудесном излечении от деменции, сейчас уже нет. Однако сколько людей успело поверить в рекламу — неизвестно.

— Я бы хотел наказать этих мошенников. Я уже консультировался с юристами, и хотя это непростое дело, я считаю, что это необходимо, — прокомментировал «Собеседнику» ситуацию Владимир Познер, который пришел в Галерею искусств поздравить радиостанцию «Эхо Москвы» с 29-летием. — Очень много людей становятся жертвами таких мошенников. Даже, знаете, не только рабоче-крестьянские... Одна наша приятельница начала интересоваться препаратом у моей жены. Не знаю, получится или нет, но надеюсь, что нам удастся наказать.

Владимир Познер и Алексей Венедиктов на праздновании 29-летия «Эха Москвы»

Если обратить внимание на сайт дилера лекарства, то становится понятно, что приобретать его не стоит — хотя бы потому, что продавец якобы «гарантирует», что благодаря этим пилюлям пациент навсегда избавится от деменции.

«Нельзя серьезно относиться к препаратам с недоказанной эффективностью, производитель которых в своей рекламе уверенно заявляет о 100-процентной гарантии результата. Такую гарантию ни один квалифицированный врач не даст, потому что это в принципе невозможно. Понятно, что пользы от препарата не будет, главное — чтобы не было вреда, помимо пустой траты денег», — прокомментировала ситуацию порталу «Открытые НКО» врач-психиатр, эксперт Фонда Альцрус Анна Корендюхина.

Деменция — это синдром, описывающий снижение когнитивных функций из-за различных болезней мозга. Чаще всего к деменции приводит болезнь Альцгеймера. По официальной статистике, в России сейчас всего 8,8 тысячи пациентов с болезнью Альцгеймера. По оценкам экспертов, в действительности таких людей среди россиян гораздо больше — от 1,5 до 2 миллионов.

«Когда твой близкий заболевает, ты ищешь любую возможность, чтобы ему помочь, даже если болезнь неизлечимая. Ведь все, что у нас остается — это вера в чудо и в волшебную пилюлю. Очень трудно смириться с тем, что ничего сделать нельзя. Так же и с болезнью Альцгеймера. Сейчас нет лекарства, которое могло бы остановить или излечить болезнь, вернуть память. Проходят исследования, клинические испытания, ученые борются... Но пока такого лекарства нет, — пояснила президент Фонда Альцрус Александра Щеткина. — Есть стандартная противодементная терапия, которая помогает облегчить состояние, снять некоторые симптомы. Тем не менее не нужно отчаиваться: по последним данным Международной Альцгеймеровской Ассоциации, ученые как никогда близки к разгадке болезни Альцгеймера».

Лекарство от деменции на сегодняшний день, к сожалению, действительно не существует, но науке уже известно, что может предупредить болезнь или отсрочить ее: ежедневные прогулки на свежем воздухе, отказ от курения и употребления алкоголем, занятия физкультурой, такие как пробежки и аэробика, соблюдение принципов полезного питания, минимизация уровня стресса и числа конфликтов.