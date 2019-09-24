В профсоюзе опровергают заявления Минздрава Карелии об укомплектации "скорой"

С 15 сентября врачи Станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске присоединились к волне «итальянских забастовок» медиков. Они коллективно перевелись на одну ставку и начинают работать исключительно при полной укомплектации бригады.

Медработники требуют повышения зарплат в соответствии с «майскими указами» и увеличения числа бригад.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в интервью порталу «Петрозаводск говорит» заявил, что в феврале этого года на Станции скорой помощи уже произошло увеличение числа бригад, снижение нагрузки на них и увеличение гарантированной части зарплаты. Также, по словам Охлопкова, с 5 до 30 тысяч рублей выросла разовая выплата для устраивающихся на работу фельдшеров и введены доплаты за работу с носилками.

Фельдшер скорой помощи и глава профсоюза работников здравоохранения «Действие» Ольга Чайка в комментарии «Север.Реалии» назвала заявления об улучшении зарплаты медработников и укомплектованности штата неправдой.

Охлопков отметил, что в этом году в ежегодных субвенциях на здравоохранение Карелия недополучила более 500 миллионов рублей. Он считает, что для основательного решения проблемы нужно менять систему по распределению средств на федеральном уровне.

«На нашем уровне мы, как я уже говорил, можем поменять систему расчета субвенций, и мы это включили в план развития Карелии. Для сравнения: нашей республике в 2019 году субвенцию увеличили на 3 процента, а регионам Дальнего Востока – на 25 процентов. Практика, скажем так, девиантная», — заявляет Охлопков.