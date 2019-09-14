Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден два года назад тайно женился на своей избраннице.

Об этом Сноуден сообщил в интервью газете The Guardian перед выходом своей книги Permanent Record (как вариант перевода — «Личное дело»). Мемуары, в которых Сноуден раскрыл детали своей жизни в России и рассказал о мотивах своих поступков, вынудивших его покинуть родину, выйдут 17 сентября в 20 странах.

Сообщается, что супругу Сноудена зовут Линдси Миллс. Свои отношения пара зарегистрировала в России.

По словам Сноудена, в Москве ему вполне комфортно. Он ведет обычную повседневную жизнь и свободно передвигается по улицам, ни от кого не скрываясь. Сноуден сообщил, что ближайшие годы намерен провести в России.

В 2013 году Эдвард Сноуден спровоцировал межнародный скандал. Благодаря ему выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США мужчину обвили в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден бежал в Гонконг, а оттуда — в Россию, где получил временное убежище. В августе 2014 года российские власти продлили срок убежища на три года и выдали Сноудену вид на жительство.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роскомнадзор по просьбе ФСБ хочет заблокировать онлайн-сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com, созданные в 2014 году после разоблачения Эдварда Сноудена.