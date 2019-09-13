ФСБ хочет заблокировать как Telegram сервисы, созданные после истории со Сноуденом

Роскомнадзор по просьбе ФСБ потребовал от онлайн-сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Компании не ответили, теперь ведомство готовит обращение в суд с требованием заблокировать сервисы на территории РФ, ранее по такому сценарию заблокировали Telegram.

Данные были затребованы Роскомнадзором ещё во втором квартале этого года, по закону компании должны предоставить необходимую информацию в течение 15 суток, однако ведомство до сих пор не получило ответа.

Неисполнение обязанностей организатором распространения информации может привести к ограничению доступа к нему операторами связи.

По информации РБК, в том числе и через эти сервисы поступали массовые ложные сообщения о минировании, что могло вызвать интерес со стороны ФСБ.

Как пишет портал Legal.Report, оба сервиса были созданы в 2014 году после разоблачения Эдварда Сноудена с целью обеспечения абсолютной анонимности их пользователям.

Ранее по той же статье 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…» на территории РФ был заблокирован мессенджер Telegram.