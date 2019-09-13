В Госдуме раскритиковали предложение ФАС о возврате рекламы пива и вина

Начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин на Форуме пивоваров предложил ослабить ограничения на рекламу пива и вина, передает «Интерфакс».

Ранее Минсельхоз предложил разрешить рекламу отечественного вина в радиусе 200 километров от производственных площадок. Для этого планируется внести соответствующий проект в Госдуму.

Первый заместитель комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов выступил с критикой послаблений в рекламном законодательстве и назвал это «шагом назад» в государственной политике. Он не считает, что за инициативой стоит желание пополнить бюджет за счет налогообложения. «Деньги в бюджете есть. Вот будет профицит в два триллиона рублей за этот год. Я думаю, что это лоббисты добиваются своего, прикрываясь разными делами. Там можно ведь по-всякому все это объяснять», — заявил Тумусов в комментарии РИА «ФАН».

Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагал вывести пиво за рамки алкогольной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж.