Минпроторг предложил вывести пиво из-под ограничений на торговлю алкоголем

Министерство промышленности и торговли предложило вывести пиво из-под ограничений на розничную торвговлю алкоголем.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 год, оказавшийся в распоряжении редакции. Согласно документу, ведомство предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

В Министерстве подлинность документа подтвердили. Там также добавили, что в ближайшее время его разошлют заинтересованным ведомствам.

Издание подчеркивает, что принятие соответствующей меры означает возвращение пиву самостоятельного статуса.