Поклонская создаст свой YouTube-канал для обсуждения политики с молодежью

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о намерении стать ведущей собственного YouTube-канала.

Как передает РИА «Новости», экс-прокурор Крыма начнет раз в месяц выпускать собственное шоу на YouTube, в котором Поклонская будет обращаться к молодежи.

«У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан», — рассказала она.

По словам Поклонской, на ее канале будут обсуждаться вопросы политики и международных отношений.

Напомним, накануне стало известно о переходе Натальи Поклонской в комитет Госдумы по международным делам, где она займет должность заместителя председателя. Годом ранее возглавляемая Поклонской комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов была расформирована после того, как депутат проголосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.