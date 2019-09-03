Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили после визита Путина

Главу пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич отстранили из-за ее слов о пострадавших в Тулуне.

Напомним, скандал из-за появления в соцсетях аудиозаписи, на которой якобы Ирина Алашкевич называет пострадавших в результате паводка жителей Тулуна «быдлом» с «двумя классами образования», разгорелся в конце августа. Сама чиновница называла запись фальсификацией, а губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что эксперты обнаружили там признаки монтажа. При этом инициированная телеканалом РЕН ТВ независимая экспертиза подтвердила, что голос на скандальной аудиодорожке принадлежит Ирине Алашкевич.

Кроме того, накануне пострадавший в результате паводков Тулун посетил президент России Владимир Путин, который резко высказался в адрес иркутской чиновницы, назвав ее «непорядочным человеком». «Если она так сказала — то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными словами, но она этого заслуживает. Я надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — заявил глава государства.

По данным РИА «Новости», в тот же день глава региона Сергей Левченко принял решение отстранить Алашкевич от работы.

«Сотрудница отстранена, это вчера подтвердил губернатор», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.