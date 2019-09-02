ГД выделит почти 9 млн рублей на исследование о редактуре генома и клонировании

ГД заказала экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях для «создания общества нового типа».

Внимание на соответствующий тендер стоимостью 8,97 млн рублей обратило издание «Открытые медиа».

Из размещенного на портале госзакупок техзадания следует что, парламентарии задумались о том, как исправить плачевную демографическую ситуацию в стране и выполнить поручения президента по ее исправлению.

Среди новейших репродуктивных технологий, возможность применения которых в России должен будет изучить победитель тендера, перечисляются редактирование генома, клонирование, криогенное воскрешение, а также суррогатное материнство нового поколения. Именно они, по мнению заказчиков, могут стать основополагающими принципами формирования «общества нового типа».

При этом экспертов просят разработать «концептуальные положения и конкретные нормотворческие инициативы» в области правового регулирования, поскольку применение перечисленных выше вспомогательных репродуктивных технологий может быть затруднено из-за «проблемных аспектов в социальной, правовой, этической и религиозных сферах». Также исследователи должны будут изучить опыт других стран, которые активно использовали такие технологии.

В тексте тендера говорится, что задание должно быть выполнено до 30 ноября.

Напомним, ранее против редактирования генома и вмешательства науки в человеческую природу выступила РПЦ.