Церковно-общественный совет по биоэтике заявил о необходимости ввести мораторий на редактирование человеческого генома.

Как передает «Интерфакс», члены совета, заседание которого прошло 29 мая, выразили обеспокоенность в связи с тем, что сегодня в России эмбрионы не только создаются с помощью ЭКО и используются для исследовательских целей, но и разрушаются в массовых количествах.

«Дискуссия о возможных пределах вмешательства в природу человека не должна ограничиваться только медицинской общественностью и узкими специалистами, необходимо также привлечение теологического и философского сообщества и представителей религиозных организаций», — говорится в сообщении РПЦ.

Члены Церковно-общественного совета отметили, что редактирование человеческого генома актуализирует целый ряд биоэтических проблем, и призвали дать всестороннюю экспертную оценку возможных последствий вмешательства в природу человека.