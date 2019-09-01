Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны

Польский дипломат объяснил, почему Россия не приглашена на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью радиостанции Radio Maryja заявил, что позиция Москвы не соответствует «исторической правде». Именно поэтому Россию не позвали на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше, намеченные на 1 сентября.

«Мы хотим отметить эту дату в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последние дни, в этом не заинтересована», — сказал Шинковский.

Дипломат отметил, что Варшава предпочла видеть в качестве гостей представителей государств Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что Польша меняет подход к историческим вопросам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Александр Лукашенко не приедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, однако МИД Белоруссии не связывает это с отказом Варшавы пригласить Россию.