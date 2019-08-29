Минск не связывает отказ Лукашенко посетить Варшаву с "бойкотом" Путина

МИД Белоруссии не связывает отказ Александра Лукашенко посетить Польшу с отказом Варшавы пригласить Владимира Путина.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу 1 сентября на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо него на мероприятиях в Варшаве будет присутствовать белорусский посол в Польше. По мнению издания Rzeczpospolita, причиной такого решения стал отказ Польши пригласить на памятные мероприятия президента России Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Белоруссии попросило польские СМИ «не заниматься конспирологией». В ведомстве заявили, что у Минска «всегда был и остается прозрачный и четкий подход», подразумевающий, что в победу над нацизмом внесли вклад все народы СССР. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз указал на то, что в Варшаву, помимо России, не пригласили Казахстан, а также страны Центральной Азии.