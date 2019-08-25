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Приход Исаакиевского собора не согласовал с музеем новое расписание литургий

Общество
14:54, 25 августа 2019

Руководство Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» удивилось внезапному изменению расписания богослужений.

Как передает «Интерфакс», ранее на странице прихода Исаакиевского собора в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что «по благословению» предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла осеннее расписание богослужений в храме изменится: утренняя литургия будет начинаться в 10:00, а вечернее богослужение в 17:00.

При этом руководство музея-памятника выразило удивление по поводу таких внезапных изменений, добавив, что согласованное с приходом расписание на сентябрь было подписано директором музея еще на прошлой неделе.

«С 10:00 и с 17:00 ни одного богослужения там нет. Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, утренние богослужения должны начинаться в 8:00 и 9:00 — в зависимости от дня недели, а вечерние — в 16:00. Для туристов музей будет открываться в 10:30.

В пресс-службе музея добавили, что предложенные приходом изменения не согласованы, поэтому время начала служб останется прежним.

Напомним, весной этого года российское правительство отказалось от идеи передать Исаакиевский собор в собственность РПЦ из-за негативной реакции петербуржцев.

 

Теги: РПЦ, Исаакиевский собор

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