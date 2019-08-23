Длинный состав преступления

Мошенник международного уровня запустил «жирный фейк» о коррупции в крупнейшем строительном подрядчике РЖД.

Как журналисты мы коллег понимаем: трудно пройти мимо информации об обысках в «Группе Компаний 1520» — крупнейшем строительном подрядчике РЖД (специализация — проектирование и строительство железных дорог). В прошлом году совладельцы ГК уверенно заняли первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», получив от железнодорожников подряды на 218,2 млрд рублей. И вот сенсация: Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 210.3 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). «1520» подозревается в выводе за рубеж полученных средств от подрядов в размере 200 млрд рублей». Это годовой бюджет стройки РЖД! К тому же прослеживается связь со знаменитым полковником Захарченко, у которого на квартире нашли 9 миллиардов рублей наличными, а остальное изъятое перечислить невозможно. И все это со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Работники СМИ как мало кто другой знают: время — деньги. Поэтому появившиеся сообщения об обысках в ведущей компании перепечатали многие — потом проверим. Не остановило даже то, что первоисточником был обыкновенный Telegram-канал. И что канал этот — знаменитый «ВЧК-ОГПУ», чья информация всегда сенсационна, но подтверждаются их сенсации далеко не всегда. Так и на этот раз: причастные к распространению новости СМИ начали добывать детали. Позвонили в «ГК 1520» — там об обысках не знали. В ИА «Регнум» копнули глубже и выяснили: «ВЧК-ОГПУ» — детище сайта Crime Russia, а владелец его — знаменитый в очень многих кругах Герман Горбунцов — прославившийся в диапазоне от «черного банкира» до «беженца — жертвы преступного режима». Дальше — понятно: сообщения, порочащие «Группу Компаний 1520», многие СМИ либо удалили, либо добавили, что в ГК этот слух опровергли.

Серийный свидетель

Герман Горбунцов — одновременно Бендер и Корейко, но масштабом на пару порядков выше. Собранные на него досье пестрят сообщениями о самых громких уголовных делах, многомиллиардных сделках и взятках, упоминаниями десятков стран на всех континентах, кроме Антарктиды, где крупный бизнес представлен слабо...

Первый приговор наш герой получил в 1984 году. Тогда «всего лишь» за разбойное нападение. В 1990-е стал известным банкиром. Удивительным образом, регулярно влипая в громкие криминальные истории, он так же регулярно выходил сухим из воды. «Отмывание» астрономических сумм, убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, дело об убийстве Бориса Немцова, о миллиардных взятках Захарченко, присвоение активов крупного бизнесмена Минеева... Добавим к этому скандал от 2008 года, когда Горбунцов уже сталкивался с акционерами «1520». Тогда из его же «СТБ-банка» неведомо куда делись около миллиарда депозитных долларов Группы компаний. Но даже тут он проходил как свидетель!

Как ему это удавалось? Версий много. Многие, опираясь исключительно на косвенные данные и сопоставление фактов, намекают на то, что Горбунцова держали на свободе как «засланного казачка» ради его информации о преступных деяниях куда больших воротил черного рынка. Хотя, казалось бы, куда больше.

Новейшая история

И вот только когда Горбунцов приобрёл контрольный пакет молдавского Universalbank и получил гражданство Молдавии, наши следователи хватились и завели дело о выводе крупных средств за рубеж.

О событиях в Молдавии этого года все знают. Страна свергла захвативших власть олигархов во главе с Владом Плахотнюком. Но перед этим наш герой успел накуролесить и тут. Не раз молдавские правоохранительные органы пытались расследовать деятельность Горбунцова. Помимо традиционных финансовых махинаций, он подозревался в других преступлениях, включая покушение на убийство оппозиционного политика Ренато Усатого. Но все семь дел закрыли по указанию фактического хозяина страны Плахотнюка. Заявку из Интерпола на его розыск отозвали.

К тому времени Горбунцов уже развернул деятельность в Лондоне. В полной красе. С Темзы, как известно, выдачи нет. Особенно в Россию. Поэтому наш герой совсем перестал стесняться. Подконтрольные ему информресурсы рассказывали о «друзьях Путина», «преступлениях ФСБ», «происках Кремля»... Словом, чистой воды политэмигрант. И британцы поверили (Горбунцов очень артистичен и убедителен): бывший министр по делам Европы Денис Макшейн послал министру безопасности Великобритании требование обеспечить безопасность Герману Горбунцову.

Итак...

От информудара «Группа компаний 1520», конечно, оправится. Но деятельность Горбунцова продолжается. Ждем новых сенсаций.

При этом остается много вопросов. Например, откуда на его сайте столько свежей подробной специфической информации о российском криминале и борьбе с ним? Неужели в отечественных органах у беглого банкира завелись свои «крысы»?