Медведев поручил Минтруду до октября оценить идею четырехдневной рабочей недели

Министерство труда должно до 30 сентября представить кабмину свою позицию по введению четырехдневной рабочей недели.

Как передает газета «Известия», поручение, о котором идет речь, датировано еще 22 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Подразумевается, что Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, представить в правительство свою позицию о перспективах таких нововведений министерство должно до 30 сентября.

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