Матери неизлечимо больных детей попросили Путина решить проблему с лекарствами

Матери больных детей написали открытое письмо Владимиру Путину, заявив о проблеме с запрещенными в России медикаментами.

Как отмечает «Новая газета», обращение к президенту с просьбой помочь в решении вопроса с получением незарегистрированных в России противоэпилептических препаратов подписали 82 матери из разных регионов страны.

Письмо опубликовала на своей странице в Facebook основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В заявлении подчеркивается, что родители тяжело больных детей и медики попали «в безжалостную ловушку»: врач знает, какой препарат поможет пациенту, однако не озвучивает название незарегистрированного лекарства, «ведь у него тоже есть ребенок».

По словам авторов письма, когда испробованы «все разрешенные в России фармакологические средства», матерям приходится предпринимать «отчаянный шаг» и, «руководствуясь мировым опытом лечения эпилепсии», приобретать незарегистрированный в РФ препарат.

«Владимир Владимирович, просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире», — говорится в обращении.

Ранее, 15 августа, сообщалось о возбуждении уголовного дела о контрабанде психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ) против москвички, которую задержали, когда она забирала посылку с заказанным через интернет препаратом «Фризиум». В Федеральной таможенной службе пояснили, что она проходит свидетелем по делу.

До этого в почтовом отделении задержали жительницу Подмосковья Елену Боголюбову, котрая заказала «Фризиум» для своего сына. Полиция не нашла оснований для возбуждения дела.

Минздрав пообещал оценить эффективность препарата.

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