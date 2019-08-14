Ремонт "Лошарика" планируют начать осенью

Ремонт подводного аппарата АС-31, поврежденного в результате аварии в Баренцевом море 1 июля, начнется этой осенью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. По его словам, «Лошарик» отбуксируют в Центре судоремонта «Звездочка», расположенный в Северодвинске. Первым делом из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, затем будет составлен технический проект по восстановительным работам.

Сообщается, что пока сложно оценить, насколько пострадал титановый корпус. По предварительной оценке, большой ущерб нанесен системам глубоководного аппарата: сильно повреждена радиоэлектронника, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, а также системы жизнеобеспечения.

К ремонту будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники «Рубин», разработавшего часть оборудования, и «Севмаша», который является изготовителем аппарата.

Авария на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 офицеров. Четверым из них присвоены звания Героев России, остальные удостоены орденов Мужества. Основной причиной аварии считается пожар в аккумуляторном отсеке.