Бывший следователь потребовал дать "правовую оценку" решений Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры потребовал возбудить уголовное дело в отношении «организатора массовых убийств» Иосифа Сталина. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщает «Коммерсантъ».

Игорь Степанов намерен добиться правовой оценки ссылок и массовых расстрелов по приказу НКВД №00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В документе приведены конкретные данные о числе людей, подлежащих репрессиям. Постановление о принятии приказа подписано членами Политбюро и лично Сталиным.

В заявлении Степанов указал, что Иосифа Сталина следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан». Также бывший следователь сообщил, что Следственный комитет (СКР) направил заявление в главное следственное управление СКР по Москве, а Генпрокуратура передала заявление в Ивановскую область. Принимать заявление и проводить проверку в ивановском отделении СК отказались в связи с отсутствием «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления». «Принятие Политбюро ЦК ВКП(б) постановления об утверждении приказа НКВД №00447 не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела», — заявил заместитель прокурора Ивановской области Евгений Романовский.

Игорь Степанов заявил, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы получить официальную правовую оценку действий Сталина.