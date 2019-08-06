В СПЧ не выявили признаки "массовых беспорядков" на акции в Москве 27 июля

Совет по правам человека направит обращения в Генпрокуратуру, СКР, МВД и Росгвардию из-за митингов 27 июля и 3 августа.

Как передает «Коммерсант», СПЧ потребует у силовых ведомств предоставить полную информацию об их деятельности на несогласованных протестных акциях в Москве 27 июля и 3 августа.

«Совет вправе не только запрашивать, но требовать предоставить полную и подробную информацию о деятельности этих ведомств, что мы и сделаем в ближайшие дни», — сообщил изданию глава совета Михаил Федотов.

Некоторые подробности обращений СПЧ в Следственный комитет и Генпрокуратуру «Коммерсанту» раскрыл глава комиссии совета по избирательным правам, профессор кафедры конституционного и муниципального права факультета права ВШЭ Илья Шаблинский.

В частности, по его словам, в письме руководителю СКР Александру Бастрыкину будет сказано о том, что «признаков массовых беспорядков 27 июля члены СПЧ, присутствовавшие на Тверской, Большой Дмитровке и Садовом кольце, не нашли».

«Конечно, если Следственный комитет будет выжимать какое-то политическое резюме из сложившейся ситуации, он может и брошенную пластиковую бутылку посчитать насилием, которое подразумевает ст. 212 УК РФ. Но, по мнению членов совета, это несправедливо. Эти люди ничего не громили, не жгли, не дрались с полицией. Пластиковая бутылка с водой полетела в полицейских? Ну, да», — рассказал Шаблинский.

Напомним, ранее в СПЧ предложили изменить закон о митингах и демонстрациях после акции протеста 27 июля.