СПЧ предложит внести изменения в законы по вопросам митингов и демонстраций

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил о планах внести предложения по изменению закона о митингах и демонстрациях в тарадиционном докладе Владимиру Путину.

По словам Федотова, нужно пересматривать соответствующие нормы кодекса об административных правонарушениях, сообщает «‎Коммерсантъ».

Также глава совета отметил, что необходимо принять те положения, которые были выработаны Конституционным судом и Верховным судом РФ, но существуют лишь в судебных решениях. Сейчас их нет в законе, так что местные органы власти, в частности суды, нередко их игнорируют.

При подготовке документа будут учитывать не только события 27 июля в Москве. В частности, будут учтены события вокруг строительства храма в Екатеринбурге, уличные протесты 1 мая в Санкт-Петербурге и другие мероприятия.

Ранее в СПЧ сообщили, что подготовят отдельный доклад о нарушениях со стороны полицейских на митинге в Москве 27 июля.