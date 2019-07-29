СПЧ предложит внести изменения в законы по вопросам митингов и демонстраций

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил о планах внести предложения по изменению закона о митингах и демонстрациях в тарадиционном докладе Владимиру Путину.
По словам Федотова, нужно пересматривать соответствующие нормы кодекса об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсантъ».
Также глава совета отметил, что необходимо принять те положения, которые были выработаны Конституционным судом и Верховным судом РФ, но существуют лишь в судебных решениях. Сейчас их нет в законе, так что местные органы власти, в частности суды, нередко их игнорируют.
При подготовке документа будут учитывать не только события 27 июля в Москве. В частности, будут учтены события вокруг строительства храма в Екатеринбурге, уличные протесты 1 мая в Санкт-Петербурге и другие мероприятия.
Ранее в СПЧ сообщили, что подготовят отдельный доклад о нарушениях со стороны полицейских на митинге в Москве 27 июля.