В Москве ищут росгвардейца, избившего подростка до сотрясения мозга 3 августа

Несовершеннолетний получил сотрясение мозга, а также множественные синяки на лице, шее и руках после задержания 3 августа.

Как сообщает телеканал «Дождь», задержанного в ходе несогласованной акции в Москве 3 августа подростка изначально привезли в ОВД Обручево, где несколько часов к нему не пускали адвоката и отказывались вызывать скорую помощь.

Позднее медикам все же удалось увезти несовершеннолетнего в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, синяки на лице, спине, руках и шее, которые подросток получил при задержании.

Телеканал отмечает, что в настоящее время начата проверка по факту избиения несовершеннолетнего сотрудником Росгвардии. Сам силовик также разыскивается.

Напомним, ранее сообщалось, что скорая помощь 12 раз выезжала в связи с обращениями пострадавших во время митинга в Москве 3 августа. При этом подчеркивалось, что наиболее серьезную травму — вывих плеча — получил сотрудник правоохранительных органов, травмированный при задержании протестующих.