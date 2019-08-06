Правительство утвердило приоритетность выдачи жилья пострадавшим при наводнении

Согласно постановлению правительства, семьи с двумя и более детьми, потерявшие жилье из-за паводка в Иркутской области, будут обеспечены жильем в первую очередь.

Как сообщает «Парламентская газета», жилье выдадут семьям из расчета 18 квадратных метров на одного члена семьи, но не менее той площади, которая была утрачена в результате наводнения.

Уточняется, что по новому постановлению средства предоставляются не только для покупки и строительства в Иркутской области, но и на всей территории страны.

Также в число получателей жилищной помощи вошли те граждане, кто имел на момент введения режима ЧС жилье, которое не пострадало в результате стихийного бедствия, но при этом не соответствует учетной норме, установленной Жилищным кодексом.

Ранее сообщалось, что 42 тысячи пострадавших из-за паводка под Иркутском получили по 10 тысяч рублей.