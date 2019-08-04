42 тысячи пострадавших из-за паводка под Иркутском получили по 10 тысяч рублей

Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о розыске 200 человек, не забравших сертификаты об утере жилья из-за паводка.

Как передает «Интерфакс», правительство Иркутской области завершило подсчет количества пострадавших при наводнении в конце июня.

«На 1 августа закончили подсчет — всего пострадавших 42,6 тысячи человек. Все они получили по 10 тысяч рублей материальной помощи», — рассказал губернатор региона Сергей Левченко, добавив, что около 21 тысячи человек из числа пострадавших также получили компенсации за полную или частичную утрату жилья (по 100 и 50 тысяч рублей).

При этом иркутские власти разыскивают порядка 200 человек, которые не забрали сертификаты об утерянном жилье.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах. Погибли в результате паводка 25 человек.