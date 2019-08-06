Открытие амбулаторий на селе задерживается в четверти регионов РФ

Более двадцати субъектов РФ отстают в реализации нацпроекта «Здравоохранение». Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минэкономразвитию до 22 августа проанализировать причины неисполнения необходимых мероприятий в срок, сообщает «Медвестник».

Согласно планам проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в двадцати регионах на текущий момент должны быть выделены земли под строительство или установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Руководитель рабочей группы по мониторингу нацпроекта «Здравоохранение» и член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в комментарии «Медвестнику» сообщил, что основная работа по проекту будет проведена в III-IV кварталах. До сих пор, по его словам, проходил подготовительный этап, когда изучалась документация, готовились соответствующие площадки и программы. В работе по организации ФАПов основной проблемой являлись выделение земельных участков, лицензирование объектов и поиск кадров.

При этом депутат отметил, что на текущем этапе реализации нацпроекта проблем с финансированием нет. «Регионы могут заключать контракты под имеющиеся лимиты, а деньги поступят на счет субъекта в зависимости от потребностей», – заявил Борис Менделевич.