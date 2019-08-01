Сотрудники спецприемника увидели "тайное послание" Быкова Яшину в "Собеседнике"

Сотрудники спецприемника отказались передавать свежий номер газеты «Собеседник» Илье Яшину из-за статьи Дмитрия Быкова.

Как сообщает telegram-канал «Другой Ролдугин», правоохранителей смутила фраза в передовице Быкова «Станция дно» из последнего номера «Собеседника».

Отмечается, что сотрудники спецприемника, где оказался оппозицонный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, посчитали, что с помощью строки «...никакого мирного транзита, если смотреть на нынешний уровень противостояния народа и власти, никак не получится» писатель хотел передать политику зашифрованное послание.

При этом стражей порядка не смутило даже то, что тираж издания, где данное высказывание было выделено на первой полосе, отдали в типографию еще до вынесения Яшину приговора.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Илью Яшина арестовали на 10 суток за призыв к участию в несанкционированном митинге 27 июля.