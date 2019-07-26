"Пионер" пожаловался на Минкультуры в Конституционный суд

Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд из-за отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвокатское бюро «Бартолиус», которое представляет интересы «Пионера».

Поводом для подачи иска стал штраф, выписанный кинотеатру за показ фильма «Смерть Сталина». Кинотеатр считает, что отзыв прокатного удостоверения у фильма — проявление цензуры.

Минкультуры отобрал прокатное удостоверение у картины, но, несмотря на это, «Пионер» все равно провел несколько сеансов. В итоге он был оштрафован на 280 тысяч рублей. Оспорить взыскание в судах кинотеатру не удалось.