Студенты МГУ призвали Садовничего помочь в освобождении Азата Мифтахова

Выпускники и студенты МГУ провели акцию в защиту Азата Мифтахова под окнами ректора университета Виктора Садовничего.

Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Telegram-канал «Инициативная группа МГУ». Участники акции, по данным радиостанции, выложили под окнами главного здания университета надпись #FREEAZAT.

По их мнению, Садовничий, являясь членом Высшего совета «Единой России», должен требовать освобождения Мифтахова.

Напомним, 25-летнего аспиранта мехмата МГУ Азата Михфтахова задержали по подозрению в попытке поджога офиса «Единой России». Аспирант не признает вину и называет дело сфабрикованным.