"Бомбиста из МГУ" задержали сразу после освобождения из изолятора

Полиция отпустила, а затем снова задержала аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении бомбы.

7 февраля Светлана Сидоркина, адвокат Азата Мифтахова, сообщила «Интерфаксу», что ее подзащитного выпустили из изолятора временного содержания. «Азат освобожден без какой-либо меры пресечения, обвинение ему также не предъявлено, он в статусе подозреваемого», – сказала она, отметив, что такое решение МВД связано с отсутствием доказательств его причастности к преступлению.

Однако вскоре Гадель Мифтахов, дядя Азата, сообщил, что его племянника снова задержали и перевезли в УВД по Северному административному округу.

Напомним, 25-летнего аспиранта задержали 1 февраля по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По данным СМИ, полицейские вышли на Мифтахова в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшейся бомбы в Балашихе 11 января. 7 февраля должен был состояться суд по избранию меры пресечения Мифтахову.