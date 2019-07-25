Ранее судимого киргиза задержали по подозрению в убийстве Елены Григорьевой

В Санкт-Петербурге задержали ранее судимого уроженца Киргизии по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на петербургское управление СКР. По версии следствия, подозреваемый и убитая были знакомы. Причиной убийства СК считает ссору: следователи полагают, что мужчина, будучи пьян, поссорился с активисткой и не менее восьми раз ударил ее ножом.

Кроме того, следствие считает, что Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что подозреваемым следствие считало 40-летнего дворника из Башкирии, однако позднее мужчина был отпущен.

После убийства Григорьевой в Сети появились заявления с требованием к властям противостоять гомофобной группировке «Пила», которая угрожала связанным с ЛГБТ-сообществом людям. В частности, в списке группировки была Григорьева.