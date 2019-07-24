В тренды Твиттера вышло требование защитить людей от гомофобов

В Сети разошлась информация о списках гомофобной группировки «Пила», в которые попала убитая в Петербурге активистка.

Речь идет о движении «Пила против ЛГБТ», которое, по сообщениям пользователей соцсетей, является реальной угрозой не только для самих лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, но и для лояльных к ним. Как пишет Newsru.com, члены группировки нападали на представителей секс-меньшинств в Башкирии, откуда приехал предполагаемый убийца Елены Григорьевой, чье тело нашли 22 июля с многочисленными ножевыми ранениями.

Кроме того, активистка была включена «Пилой» в список тех, на кого планируется совершить нападение. В этом же списке сейчас находятся фамилии других людей, так или иначе связанных с ЛГБТ-сообществом. На этот факт обратили внимание, в частности, пользователи Твиттера. Теперь люди выступают с призывом к властям защитить представителей ЛГБТ-движения и лояльных к ним людей от физической расправы.

Сообщаетя, что группировка «Пила» существует уже пять лет. В начале июля организация разместила на своём сайте информацию о том, что будет добиваться запрета всех ЛГБТ-организаций на территории России, тюремных сроков для активистов, а также введения в УК статьи о блокировке их банковских счетов.

Издание The Village 16 июля сообщало, что Ресурсному центру для ЛГБТ в Екатеринбурге пришло письмо с угрозой расправы. В нем неизвестные потребовали закрыть центр до 1 августа, а остаток средств и личные деньги сотрудников перевести в благотворительный фонд. Также на сайте «Пилы» был опубликован «черный список» представителей ЛГБТ-сообщества, которым были обещаны «опасные и жестокие подарочки». Из-за многочисленных жалоб 18 июля ресурс заблокировали.

Петербургская активистка Елена Григорьева была найдена мёртвой 22 июля. Женщину задушили и нанесли восемь ножевых ранений. У нее осталась 19-летняя дочь. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по подозрению в убийстве под стражу был взят сорокалетний мужчина, приехавший из Башкирии.

Григорьева была активисткой ЛГБТ-движения, также она занималась защитой животных и участвовала в митингах против пенсионной реформы. Незадолго до убийства она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако реакции от них не последовало.