Убитая в Петербурге активистка сообщала об угрозах в полицию

В МВД рассказали, что убитая в Петербурге активистка Елена Григорьева неоднократно жаловалась на угрозы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. «Действительно, в последнее время в полицию неоднократно поступали обращения от потерпевшей. Однако ни одно из них не касалось возможных угроз ее жизни. Данные сообщения касались различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей», – заявили в ведомстве. Полицейские утверждают, что все сообщения Григорьевой были рассмотрены «в установленном законном порядке с принятием законных решений».

Тело оппозиционной активистки Елены Григорьевой было обнаружено вечером 21 июля у дома на Пулковской улице со множественными ножевыми ранениями. На следующий день главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства.

По словам правозащитника Динара Идрисова, Григорьевой неоднократно угрожали убийством, в связи с чем активистка и ее адвокат обращались в правоохранительные органы, однако никакой реакции со стороны полицейских не было.