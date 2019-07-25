Полиция предупредила журналистов о недопустимости участия в митинге 27 июля

Полиция попросила редакции предоставить данные о журналистах, которые будут освещать несогласованный митинг в Москве.

Об этом сказано на сайте МВД. Столичная полиция просит направить в МВД данные о журналистах, которые будут работать на несогласованном митинге у мэрии города 27 июля, а также попросила самих журналистов иметь при себе журналистское удостоверение.

В полиции также подчеркнули, что использовать статус журналиста для участия в несогласованной акции недопустимо.

Ранее «Проект» написал о том, что власти якобы готовятся разгонять участников несанкционированного митинга 27 июля. Проведение митинга анонсировал Алексей Навальный, накануне он получил 30 суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

Протестные выступления связаны с нерегистрацией ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму, намеченных на сентябрь. Ранее сегодня у этих кандидатов прошли обыски и допросы по делу об акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля.