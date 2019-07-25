Дымку посчитали недостаточной причиной для режима "черного неба" в Сибири

В Среднесибирском УГМС посчитали, что вводить режим «черного неба» в сибирских регионах из-за дыма от пожаров незаконно.

Об этом исполняющий обязанности начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сергей Сережкин заявил на совещании в правительстве Красноярского края.

«Есть приказы Минприроды и расчетные методы. Если в соседних регионах объявили режим НМУ только из-за дымки — это нарушение приказа Минприроды. Будет организована проверка по тем учреждениям, которые это сделали. На счет вопроса о вредности дымки — это вопрос к санэпидстанции и врачам», — цитирует Сережкина «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что в Красноярске в ближайшее время режим «черного неба» вводить не будут, тау как превышение ПДК зафиксировано незначительное, а сильный ветер должен разогнать часть дымки.

На днях из-за дыма в результате лесных пожаров в некоторых сибирских регионах ввели режим «черного неба», который, в частности, предусматривает снижение предприятиями количества выбросов на 15–20 процентов.