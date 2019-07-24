Совфед и аппарат Москальковой будут вместе мониторить уровень домашнего насилия

23 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в Совете Федерации с докладом о своей деятельности в 2018 году.

Как сообщает «Парламентская газета», всего за прошлый год в адрес омбудсмена поступило 38 тысяч жалоб, включая 1700 коллективных. Основные вопросы граждан касались социально-экономической сферы: социальное обеспечение, здравоохранение, жилье.

Отдельным пунктом в докладе обсуждались права женщин. Татьяна Москалькова рассказала о совместном проекте с Советом Европы, который направлен на решение трех задач: расширение участия женщин в общественной сфере, обеспечение их занятости и построение карьеры, предотвращение насилия в семье.

В обсуждении проблемы домашнего насилия спикером палаты Валентиной Матвиенко было предложено провести совместный глубокий мониторинг проблемы и выработать меры противодействия. Политик отметила, что статистические данные о масштабах домашнего насилия у общественных организаций и МВД заметно разнятся.

Также на встрече подняли повышения правовой грамотности россиян. В 170 вузах России уже начали преподавать профильный предмет «Права человека». Подобный тематический модуль планируют внедрить и в школьное образование.