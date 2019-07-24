СМИ: "старшая дочь Путина" строит медицинский комплекс в Ленобласти

Возможная дочь главы РФ Мария Воронцова является совладелицей АО «Номеко» и занимается крупным проектом под Петербургом.

О крупном бизнесе, владелицей 20% которого выступает предполагаемая старшая дочь российского президента Владимира Путина, первой сообщила «Русская служба Би-би-си».

По данным издания, Мария Воронцова (которая, по информации издания The New Times, является выпускницей МГУ, детским эндокринологом и возможной дочерью российского лидера) вложила 100 тысяч рублей в учреждение компании «Номеко». Помимо Воронцовой учредителями компании являются гендиректор «Согаз медицины» Владислав Баранов, член президиума совета при президенте по науке и образованию и бывший замминистра образования Сергей Мазуренко, главный врач международного медицинского центра «Согаз» Андрей Обрезан, а также Наталья Бугаенко.

Отмечается, что АО «Номеко» занимается масштабным проектом — многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области, под который у государства был арендован участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки.

При этом на сайте «Номеко» рассказывается, что площадь многофункционального комплекса составит 200 тысяч квадратных метров, он будет принимать 20 тысяч пациентов и проводить 10 тысяч операций в год. Инвестиции в проект могут превысить 40 млрд рублей.

Напомним, в мае текущего года Sobesednik.ru писал, что Екатерина Тихонова, которую в СМИ часто называют младшей дочерью Владимира Путина, с успехом защитила диссертацию по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов», а ее научным руководителем являлся сам ректор МГУ Виктор Садовничий, перед этим получивший из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.