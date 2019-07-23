"Ъ" узнал, что спасшимся с АС-31 подводникам грозит уголовная ответственность

«Коммерсант» выяснил, что все подводники могли уйти с АС-31, однако часть из них осталась бороться за живучесть станции.

Об этом изданию сообщили близкие к расследованию источники, которые уточнили, что отказавшиеся эвакуироваться с горевшей атомной глубоководной станции моряки следовали «Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок», где говорится, что члены экипажа обязаны оставаться и бороться с возгоранием на том месте, где их застал пожар.

При этом покинувшим отсек подводникам теперь грозит уголовная ответственность.

По данным источников, во время осмотра станции выяснилось, что в борьбе за живучесть аппарата гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Кроме того, экипаж за 40 минут «издышал» все изолирующие дыхательные средства, а затем и запасы портативных дыхательных устройств. При этом командир запросил разрешение на эвакуацию только когда моряки начали терять сознание.

Отмечается, что офицеры-гидронавты погибли в результате взрыва аккумуляторной батареи, когда на помощь пострадавшим пришли четыре подводника сменного экипажа.

Кроме того, изданию стало известно, что на сгоревшей станции применялись российские литий-ионные батареи, на которые подводникам пришлось перейти после того, как из-за ухудшения отношений с Киевом стало невозможным использование украинских серебряно-цинковых аккумуляторов. В документации говорится, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность, однако, по словам собеседников «Коммерсанта», в настоящее время условия данных проверок выясняются.