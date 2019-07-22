Верховный суд за два года задержал выплаты 1254 адвокатам

Счетная палата нашла нарушения в департаменте при Верховном суде России на 134,4 миллиона рублей.

Как говорится на сайте контрольного ведомства, аудиторы выявили недостатки при выплате процессуальных издержек. В частности обнаружилось, что работа адвокатов оплачивалась с сильной задержкой. Всего за 2016–2018 годы несвоевременно оплату получили 1254 адвоката, 60 переводчиков и пять экспертов на общую сумму 102,8 миллиона рублей. Кроме того, причитающиеся адвокатам средства переводились на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований.

Аудиторы считают, что проблемы связаны с низкой исполнительской дисциплиной сотрудников департамента и отсутствием контроля за документами. По итогам проверки Счетная палата предложила повысить прозрачность расходов бюджета на оплату процессуальных издержек. «Для этого нужно обязать суды размещать в Интернете акты на оплату расходов на возмещение судебных издержек за счет средств федерального бюджета», – говорится в сообщении СП. Отмечается, что сейчас большинство судебных инстанций вовсе не публикуют эти документы либо предоставляют неполную информацию.

Проверка прошла в управлениях судебного департамента в Башкортостане, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.