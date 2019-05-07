Минюст РФ внес в Правительство законопроект о возмещении издержек по уголовному делу в случае УДО.

Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства. В Минюсте предлагают ввести возмещение процессуальных издержек, в частности оплату адвокатов, со стороны обвиняемого по уголовному делу.

Уточняется, что обвиняемый должен будет покрыть процессуальные издержки по уголовному делу в том случае, если ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или в виде лишения свободы условно, а также при условно-досрочном освобождении из тюрьмы. В случае отказа оплачивать издержки суд может отменить решение об УДО.

Подчеркивается, что данная мера не будет распространяться на тех, кто не может позволить себе услуги адвоката. В Минюсте считают, что такое нововведение будет возмещать расходы федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению.