На ремонт и строительство жилья после паводка под Иркутском направят ₽14,1 млрд

Губернатор Иркутской области заявил, что на строительство жилья для пострадавших из-за паводка направят 10 млрд рублей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что посетивший подтопленные районы Иркутской области президент Владимир Путин остался недоволен результатами работ по восстановлению региона после наводнения.

Как передает «Интерфакс», федеральные власти выделили на проведение капитального ремонта и строительство новых домов для пострадавших в результате паводка в Иркутской области 14,1 млрд рублей.

«Нам федеральный центр выделил 14,1 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей пойдет на строительство нового жилья, и 4 млрд рублей на капремонт. При этом при капремонте мы будем софинансировать 21% от общих затрат, еще 79% возьмет на себе федеральный бюджет», — рассказал глава региона Сергей Левченко.

По его словам, на сегодняшний день около 3,4 тысячи домов признаны непригодными для проживания, из них более 500 унесла река. Еще 5,62 тысячи домов подлежат капремонту.

Левченко уточнил, что к настоящему моменту власти области уже выбрали 52 приоритетных объекта, которые необходимо восстановить в первую очередь: это, в том числе, школы, детсады. Их планируется привести в пригодное состояние до осени.