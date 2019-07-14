Жителей Иркутской области предупредили о повышении уровня воды из-за ливней

Спасатели призвали к осторожности из-за возможного повышения уровня воды в иркутских реках на 40 сантиметров.

Как передает «Интерфакс», синоптики зафиксировали очередное повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области.

Подчеркивается, что к 14 июля уровень воды в указанных водоемах повысился на 15-45 сантиметров. Однако в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди, а также грозы и усиление северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду, что поспособствует колебанию уровня воды в пределах 10-40 сантиметров.

В связи с этим иркутские спасатели призывают местных жителей и туристов к осторожности.

При этом ранее власти региона объявили, что защитную дамбу в Тулуне смогут восстановить лишь к 18 июля.