Каждый четвертый россиянин оценил работу полицейских на отлично

Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 29% жителей России испытывают тревогу при обращении в полицию.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования социологов, проведенного 6–7 июля среди 1,5 тысячи респондентов, 25% россиян оценивают работу полиции на отлично и хорошо, еще 40% респондентов считают, что «полиция работает удовлетворительно», и лишь 22% придерживаются противоположного мнения.

При этом эксперты обнаружили, что 55% респондентов не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в полиции. Тревогу при обращении к полицейским испытывают 29% россиян, а 46% опрошенных заявляют, что им никогда не приходилось иметь дело с сотрудниками полиции.

Напомним, ранее Sobesednik.ru сообщал о результатах опроса «Левада-центра», согласно которому 66% россиян считают подброс наркотиков и фальсификацию дел обычной практикой в МВД.