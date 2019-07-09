55% россиян считают, что "дело Голунова" не повлечет последствий для полиции

Опрос «Левада-центра» показал, что 66% россиян считают подброс наркотиков и фальсификацию дел обычной практикой в МВД.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного социологами среди 1608 человек в 50 регионах.

Кроме того, больше половины россиян (55%), считают, что дело о подброшенных Ивану Голунову наркотиках пройдет без каких-либо последствий для полиции, и лишь 36% респондентов предполагают, что последствия все-таки возможны.

При этом 32% жителей России верят, что причиной снятия обвинений с Голунова стало отсутствие доказательств его вины. 29% сказали, что на решение освободить журналиста повлияли акции протеста. Еще 28% уверены, что журналиста отпустили, так как в Кремле решили быстро погасить протесты перед «Прямой линией» с президентом.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что ознакомились с материалами расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, которое послужило поводом для его задержания.